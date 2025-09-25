Cricket | ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಗಾಯ: ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಾಯಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಎಡಗಾಲಿನ ತೀವ್ರ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಲು ನೆರವಾದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಸೆ. 30ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿ ಆಡಲು ಲಭ್ಯರಾಗಬಹುದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಡವಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>