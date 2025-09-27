ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಕಮಾಲ್: ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:32 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Sri LankaTeam IndiaAsia cupArshdeep SinghIndia Vs Sri Lanka

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT