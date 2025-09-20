ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 | ಅಜೇಯ ಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸವಾಲು: ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತ ಇಂದಿನಿಂದ

<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗುಳಿದಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ, ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕ ಸಾರಥ್ಯದ ಲಂಕಾ ತಂಡ ‘ಬಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 124 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಲಂಕಾ ಪರ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಅವರು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಅಸಲಂಕ, ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಕುಸಲ್ ಪೆರೀರಾ, ದಸುನ ಶನಕ ಅವರಿಂದ ತಂಡ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ ಸಹ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಾಳಗೆ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಂಕಾದ ದಯೆಯಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಲಂಕಾ ಗುರುವಾರ ಅಫ್ಗಾನ್ ಪಡೆಗೆ ಸೋತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹೊರಬೀಳುತಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಲಿಟನ್ ದಾಸ್, ಸೈಫ್ ಹಸನ್, ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್, ತೌಹಿಕ್ ಹೃದಯ್ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಹ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ಗಳೂ ಪರಿಣಾಮಕಾಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಸುಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರಿಂದ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 8.</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>