IND vs AUS: ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಭಾರತ; 3ನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸೀಸ್ 133/6

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್: ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ.

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 131 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲೂ ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೂರನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 66 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡು ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಭಾರತ, ಉಳಿದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿದೆ.

India will have to bat again, and the crowd love it!

ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ರನ್ನಿಗೆ ಆಲೌಟಾಗಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ತಪ್ಪನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದಿದ್ದರೆ ಎಂಸಿಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದು 1-1ರ ಅಂತರದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆಸೀಸ್ ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದರು. ಜೋ ಬರ್ನ್ಸ್ (4) ಹೊರದಬ್ಬಿದ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಉಮೇಶ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾರ್ನಸ್ ಲಾಬುಷೇನ್ (28) ಹೊರದಬ್ಬಿದ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಪೆಲ್ ಸಂಘಟಿಸಿದರು.

ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್ (8) ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಿತ್ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದರು.

ಡೆಬ್ಯು ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಬಲೆಗೆ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (17) ಬಿದ್ದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಿಳಿದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವೇಡ್‌ಗೆ (40) ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಿದರು.

Gee whiz - Jasprit Bumrah with the feather touch to dismiss Steve Smith! @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/soi7Qrf4gs

ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ಟಿಮ್ ಪೇನ್ (1) ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 99 ರನ್ನಿಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಸೀಸ್ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಗೊಳಗಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಮುರಿಯದ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 34 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (17*) ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ (15*) ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಎರಡು ಮತ್ತು ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.

It's all happening here at the MCG.

A brilliant review by the Indian Captain and Tim Paine has to depart.

Australia 6 down for 99, trail by 32 runs.

Live - https://t.co/lyjpjyeMX5 #AUSvIND pic.twitter.com/rLAaSed7yv

— BCCI (@BCCI) December 28, 2020