ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌–2020 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಶಶಿ ತರೂರ್‌, ‘ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಗೆಲುವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಲಾಗದಂತಹದ್ದು! ನಾನು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ರನ್ನು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದಲೂ ಬಲ್ಲೆ. ಆತ 14 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ‘ನೀನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿಯಂತಾಗುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ದಿನವೇ ಇದು. ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಆಟಗಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗಂಭೀರ್, ‘ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಯಾರೊಬ್ಬರ ರೀತಿಯೂ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ‘ದಿ’ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Sanju Samson doesn’t need to be next anyone. He will be ‘the’ Sanju Samson of Indian Cricket. https://t.co/xUBmQILBXv

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 27, 2020