Rinku Singh Love Story: ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌

<p><strong>ಲಖನೌ</strong>: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸರೋಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಸರೋಜ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್24 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಇವರೇ ನನ್ನ ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ(ಪ್ರಿಯಾ) ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪೇಜ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಫೋಟೊವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆಗಲೇ ಅವರು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 2022ರ ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಪ್ರಿಯಾ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p>