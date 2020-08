₹222 ಕೋಟಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಪಡೆದ ಡ್ರೀಮ್ ಇಲೆವನ್

ನವದೆಹಲಿ: ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವು ಡ್ರೀಮ್ ಇಲೆವನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ₹222 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿವೋ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿತ್ತು.

