<p><strong>ಜೋಹಾನೆಸ್ಬರ್ಗ್</strong>: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿ ಅವರು, 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್) ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಾವು ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ 2012ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲೆಸಿ, ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ 398 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. 2018 ಹಾಗೂ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅವರು, 2022ರಿಂದ 2024ರ ವರೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರ, 'ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 14 ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನಂತರ, ಈ ಸಲ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಸರು ನೀಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲೀಗ್, ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ಲೆಸಿ ಅವರು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಶಾವರ ಝಲ್ಮಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ನ ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಪ್ಲೆಸಿ, 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 22.44ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದರು. 2016 ಹಾಗೂ 2017ರಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 154 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅವರು, 35.09ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4,773 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>