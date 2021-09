VIDEO | ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಗೀತೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಲಿವ್ ದ ಗೇಮ್, ಲವ್ ದ ಗೇಮ್...

ದುಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಒಮನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟ್ವೆಂಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

‘ಅವತಾರ್ಸ್‌’ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯ ವಿಡಿಯೊ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರ ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳಿವೆ.

‘ಲಿವ್ ದ ಗೇಮ್..ಲವ್‌ ದ ಗೇಮ್‌..’ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಹಾಡು ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮಿತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು (ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್) ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುವ ರೂಪಕವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮೈಕಾ, ಮುಂಬೈ, ಕರಾಚಿ, ಆಕ್ಲಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಐಪಾಡ್, ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟ್ಯಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

🎵 Let the world know,

This is your show 🎵

Come #LiveTheGame and groove to the #T20WorldCup anthem 💃🕺 pic.twitter.com/KKQTkxd3qw

— ICC (@ICC) September 23, 2021