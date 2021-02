IND vs ENG: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 81ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್; ಭಾರತಕ್ಕೆ 49 ರನ್ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (32ಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್) ಹಾಗೂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಪಿನ್ (48ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್) ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 81 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೊಟೆರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೃತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೇವಲ 49 ರನ್‌‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಜೋ ರೂಟ್ (8ರನ್ನಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್) ದಾಳಿಗೆ ಕುಸಿದ ಭಾರತ ಕೇವಲ 145 ರನ್ನಿಗೆ ಸರ್ವಪತನಗೊಂಡಾಗ ಆಂತಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷರ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾರಕ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು.

