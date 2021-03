IND vs ENG: ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್, 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗರಂ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ 4ನೇ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್‌ ಅವರನ್ನು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್, ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್‌ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಔಟ್' ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಬದಲು 'ಐ ಡೋಂಟ್ ನೊ' (ಖಚಿತತೆಯಿಲ್ಲ) ನಿರ್ಣಯ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಔಟ್ ನೀಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು 'ಐ ಡೋಂಟ್ ನೊ' ನಿರ್ಣಯ ನೀಡಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಟವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

Again A Great Decision By Third Umpire 👏 Bloody WTF is Going On ?#suryakumar was NOT OUT and Umpire Given Out Nw Adil Rashid Took A catch it's Very Clear It's Wasn't Out but Still 3rd Umpire Gone With Soft Signal 👏!

Great Umpiring !#INDvsENG_2021 #INDvsENG pic.twitter.com/RRgsL3lNKz

