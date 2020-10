ಅಬುಧಾಬಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 12ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌(ಕೆಕೆಆರ್) ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು(ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 82 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಜೊತೆಯಾಟವು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈಗ ಕೆಕೆಆರ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಐಪಿಎಲ್‌ನ 39ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಹಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಏಯಾನ್‌ ಮಾರ್ಗನ್‌ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 50 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 2 ಫೋರ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 200 ಐಪಿಎಲ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 500 ಮುಟ್ಟಲಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಆಗಿರುವ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಪಡೆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.

