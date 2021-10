ಧೋನಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ

ದುಬೈ: ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ 'ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶರ್' ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

'ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಫಿನಿಶರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂ.3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶರ್ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 'ಫಿನಿಶರ್' ಎನ್ನುವ ಪದ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಫಿನಿಶರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 'ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶರ್' ಜೊತೆಗೆ (ಫಿನಿಶರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಗಂಭೀರ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಗಂಭೀರ್‌ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"So Called Finisher" Finishing Out The Work which @GautamGambhir left in Middle.. pic.twitter.com/O8hC4b3it1 — Being Human (@ashutosspeaks) October 1, 2021

he refer that to russel also lol , that makes more sense , as dhoni has achieved many things to be called the finisher , even if gambhir hated dhoni , he is mature enough to accept it — aditya upadhye (@adityau84659247) October 2, 2021

Dhoni and Gambhir are the new Amitabh Bachchan and Rekha. pic.twitter.com/7i0qF1UAPK — Arpit Agrawal (@Appy_Fizzz) October 2, 2021