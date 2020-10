ದುಬೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 164 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಸನ್‌ ರೈಸರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಆರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಜಾನಿ ಬೈರ್ಸ್ಟ್ರೋವ್‌ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮನೀಷ್‌ ಪಾಂಡೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ 46 ರನ್‌ ಮತ್ತು ಕೇನ್‌ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ ಜೊತೆಗೂಡಿ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 22 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 69 ರನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಾರ್ನರ್‌ (28) ಮತ್ತು ಕೇನ್‌ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ (9) ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಹೀಗಾಗಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಂ ಗರ್ಗ್‌ ಜೋಡಿ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್‌ ಸೇರಿಸಿತು.

ಶರ್ಮಾ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಿಯಂ ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 51 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇವರ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 160ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು.

ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ರೈಸರ್ಸ್‌ ಪಡೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಧೋನಿ ಪಡೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಚೆನ್ನೈ ಪರ ದೀಪಕ್‌ ಚಾಹರ್‌ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೆ, ಶಾರ್ದೂಲ್‌ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಪಿಯೂಷ್‌ ಚಾವ್ಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದರು.

Innings Break!

A 77-run partnership between Garg and Sharma propel #SRH to a total of 164/5.

Will #CSK chase this down?

Scorecard - https://t.co/J1jCJPE40f #Dream11IPL #CSKvSRH pic.twitter.com/ABWlXzTU8w

— IndianPremierLeague (@IPL) October 2, 2020