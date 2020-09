ದುಬೈ: ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಇಲವೆನ್‌ ಪಂಜಾನ್‌ ತಂಡ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ 207 ರನ್‌ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ರಾಹುಲ್‌ ಕೇವಲ 69 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 132 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ 2ನೇ ಶತಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೊದಲ ಶತಕ ಇದಾಗಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ರಾಹುಲ್‌ ನೀಡಿದ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು. 17ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೇಲ್‌ ಸ್ಟೇಯ್ನ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 18ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನವದೀಪ್‌ ಶೈನಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್‌ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. ವೇಗಿ ಡೇಲ್‌ ಸ್ಟೇಯ್ನ್‌ 14.20 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟಕೊಟ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದರು.

KL Rahul now has the highest score ever by an Indian in IPL.#Dream11IPL #KXIPvRCB pic.twitter.com/zu8r2kTeWW

— IndianPremierLeague (@IPL) September 24, 2020