ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟಿ–20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಟಿ–20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–1 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 165 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ 17.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 166 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.

ರನ್ ಬರ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಜೇಯ 73 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು. ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಜೋಡಿ ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಅಮೋಘ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಇಶಾನ್(56) ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ 13 ಎಸೆತಗಳ್ಲಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.

💬 "He is a fearless character & should continue to back his instincts."

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ ಅವರ 46 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 164 ರನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ಡೇವಿಡ್ ಮಲನ್ 24, ಜಾನಿ ಬೇರ್ ಸ್ಟೋ 20, ಇಯಾನ್ ಮೋರ್ಗನ್ 28, ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 164/6

ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ : 46

ಇಯಾನ್ ಮೋರ್ಗನ್ : 28

ಬೌಲಿಂಗ್:

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ : 29/2

ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ : 29/2

Captain @imVkohli finishes it off in style with a SIX 😎#TeamIndia 🇮🇳 beat England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 by 7️⃣ wickets to level the series 1-1 👌🏻#INDvENG @Paytm

Scorecard 👉 https://t.co/gU4AGqh8Um pic.twitter.com/GjZ6qhTI2n

— BCCI (@BCCI) March 14, 2021