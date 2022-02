ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅಳಲು: ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ ಟೆಲಿವಿಜನ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮಿಂಚುವ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೆವಿನ್, ‘ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ.. ನನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೊ ಇಟ್ಟು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೋಮವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು? ಯಾರಾದರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪೀಟರ್ಸನ್ ಮನವಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದೆ.



⚠️INDIA PLEASE HELP⚠️

I’ve misplaced my PAN card & travelling Mon to India but need the physical card for work.

Can some PLEASE PLEASE direct me to someone who I can contact asap to help me?

🙏🏽

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) February 15, 2022