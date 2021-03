ಶತಕ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ತಾವು ಶತಕ ಹೊಡೆದಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟು ಏನಿರಬಹುದು?

ತಾವು ವಿಫಲರಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಟೀಕಿಸಿದವರ ನುಡಿಗಳು, ಸತತವಾಗಿ ರನ್‌ ಬರ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬೊಬ್ಬಿರಿದವರ ಯಾವ ಸದ್ದು, ಗದ್ದಲಗಳು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಚಿತ್ತವೇ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇರಬಹುದೇ?

ಅವರ ಆಪ್ತವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಉತ್ತರ ಸರಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ (108; 114ಎಸೆತ, 7ಬೌಂಡರಿ, 2ಸಿಕ್ಸರ್ ) ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತ ರಾಹುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರೂ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪರಿತಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದು ಈಗ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಾಹುಲ್ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

1⃣0⃣8⃣ runs

1⃣1⃣4⃣ balls

7⃣ fours

2⃣ sixes@klrahul11 was on a roll with the bat in the 2nd @Paytm #INDvENG ODI & scored a superb ton 👏👏 #TeamIndia

Watch his fantastic knock 🎥 👇https://t.co/XNj3nnXJBu pic.twitter.com/ytOIM8T0JF

— BCCI (@BCCI) March 26, 2021