ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಏಕದಿನ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್‌: ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಕೊಹ್ಲಿ

ಏಕದಿನ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್‌: ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:39 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:39 IST
