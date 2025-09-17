ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಕುತೂಹಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್–ಬರೋಡ ಪಂದ್ಯ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಕೇವಲ 54 ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಕಡೆಯ ದಿನ ಬರೋಡ ಗೆಲುವಿಗೆ 216 ರನ್ ಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಲ್ ಧರ್ಮಾನಿ (105; 144 ಎ, 4x12, 6x2) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕ ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ (92; 107 ಎ, 4X14, 6X1) ಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು.</p>.<p>ಈ ಇಬ್ಬರು ಔಟಾಗುತ್ತಲೇ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು. ತಂಡವು 382 ರನ್ಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ಬರೋಡ ಪರ ರಸಿಕ್ ದಾರ್ 3 ಹಾಗೂ ಭಾರ್ಗವ್ ಭಟ್, ಲಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>358 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬರೋಡ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 142 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಜ್ಯೋತ್ಸಿಲ್ ಸಿಂಗ್ 74 ಹಾಗೂ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶರ್ಮ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಆಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:</strong> <br>ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್: 47.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 184; ಬರೋಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 59 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 209; ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್: 92.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 382 (ಹರ್ಷಿಲ್ ಧರ್ಮಾನಿ 105, ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ 92. ರಸಿಕ್ ದಾರ್ 51ಕ್ಕೆ 3); ಬರೋಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 56 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕೆ 142 (ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಔಟಾಗದೇ 74, ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶರ್ಮ ಔಟಾಗದೇ 35)</p>.<p><strong>ಎಸ್ಜೆಸಿಇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮೈಸೂರು:</strong><br>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 23.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 87; ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 105.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 455; ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 129.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 500 (ಅಭಿಷೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ 107, ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ 105, ಅಶ್ವಿನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ 83. ಮೃದುಲ್ ಸುರೋಚ್ 110ಕ್ಕೆ 3); ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 8.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>