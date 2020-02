ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಮೃತಪಟ್ಟು 19ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಆ 5 ದಾಖಲೆಗಳು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ದಿಗ್ಗಜ ಡಾನ್‌ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತಪಟ್ಟು ಇಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಈಗಲೂ ಅವರೇ ಸಾಮ್ರಾಟ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನ್ಯೂ ಸೌತ್‌ ವೇಲ್ಸ್‌ನ ಕೂಟಮಂಡ್ರದಲ್ಲಿ 1908ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ 27ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಡಾನ್‌, 2001ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 25ರಂದು ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.

1928ರ ನವೆಂಬರ್‌ 30 ರಂದು ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಅದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 1948ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ 14 ರಂದು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 52 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ಆ ಸಾಧಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ 72 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ವಿಶ್ವದ ಬೇರಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

#OnThisDay in 2001, the cricketing world was deeply saddened by the loss of the greatest batsman ever.



Sir Donald Bradman passed away at the age of 92. pic.twitter.com/odEdCS94RE