ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಪದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ (Indepence) ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಮ್ರಾನ್ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯೂ ಕಮ್ರಾನ್ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು.

'ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು' ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯೇ ಆದ ಪದಕೋಶವಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರ ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಟೋ-ಕರೆಕ್ಟ್' ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಮ್ರಾನ್ ಕಿಬೋರ್ಡ್ 'ಆಟೋ-ವ್ರಾಂಗ್' ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಗದೊಬ್ಬರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Respect for you brother, you the only person taking revenge from British for what they did to our country by doing same to their language

— Scar (@Scar3rd) August 13, 2021