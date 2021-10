T20 WC: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕನಸು ಭಗ್ನ; ನಮೀಬಿಯಾ ಸೂಪರ್-12ಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ

ಶಾರ್ಜಾ: ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ನಮೀಬಿಯಾ, 'ಸೂಪರ್-12' ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.

ಇದು ನಮೀಬಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.

Namibia are through to the Super 12 ✨ #T20WorldCup | #NAMvIRE | https://t.co/xv8AGpwHXi pic.twitter.com/p46oBP3Acj

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನಮೀಬಿಯಾ ನಾಯಕ ಗೆರಾರ್ಡ್‌ ಎರಾಸ್ಮಸ್‌ ಸಮಯೋಚಿತ ಅರ್ಧಶತಕದ (53*) ನೆರವಿನಿಂದ 18.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.

49 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಎರಾಸ್ಮಸ್ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದರು. ನಾಯಕನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಡೇವಿಡ್ ವೈಸ್ (28*) ಹಾಗೂ ಜೇನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ (24) ರನ್‌ಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು.

ಈ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ (38) ಹಾಗೂ ಕೆವಿನ್ ಒಬ್ರಿಯಾನ್ (25) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೂದಗಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 7.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದರು.

Ireland are six down ☝️

Wiese gets in on the act again as he sends Tector back to the pavilion for 6.#T20WorldCup | #NAMvIRE | https://t.co/xv8AGpwHXi pic.twitter.com/yCfmFdtmeR

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 22, 2021