ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಗೆ ಶಮರ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಅಲಭ್ಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಗಾಯಾಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಗಾದ ಗಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಗಯಾನಾದ ಬೌಲರ್ನ ಅಲಭ್ಯತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 11 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು ಕೇವಲ 21.66 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 51 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಶಮರ್ ಬದಲು ಜೊಹಾನ್ ಲೇಯ್ನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ಬಾಡೋಸ್ನ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಜೊಹಾನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜೊಹಾನ್ ಅವರುಯ 19 ಮೊದಲ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 495 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 66 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು 22.28 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>