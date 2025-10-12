ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು: ತಾರೆಯರಿಗೆ ಲಯದ ಸವಾಲು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketWorld Cup
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT