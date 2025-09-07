ನೇಷನ್ಸ್‌ ಕಪ್‌ | ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಮನ್‌ ಸವಾಲು

<p><strong>ಹಿಸೋರ್ (ತಾಜಿಕಿಸ್ತಾನ):</strong> ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಸಿಎಎಫ್ಎ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. </p>.<p>ಎಂಟು ತಂಡಗಳಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ (7 ಅಂಕ) ಮತ್ತು ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಇರಾನ್ (7 ಅಂಕ) ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತ (4) ಮತ್ತು ಒಮನ್ (7) ತಂಡಗಳು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಫಿಫಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ (133ನೇ ಸ್ಥಾನ) 54 ಸ್ಥಾನ ಮೇಲಿರುವ ಒಮನ್ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಸೋರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ಎನಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಖಾಲಿದ್ ಜಮೀಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಆತಿಥೇಯ ತಾಜಿಕಿಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು 2–1ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಬಲ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 0–3ರಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲುರಹಿತವಾಗಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವದ 79ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಒಮನ್ ತಂಡವು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 1–1ರಿಂದ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳನ್ನು 2–1ರಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>