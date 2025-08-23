ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಪ್ರಸನ್ನ, ವೈಶಾಲಿ, ಓಂಕಾರ್‌ಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿ

ಆತಿಥೇಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಮಾಧುರ್ಯ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:58 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಾಧುರ್ಯ
ಮಾಧುರ್ಯ
ವೈಶಾಲಿ
ವೈಶಾಲಿ
AthleticsAthletics Games

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT