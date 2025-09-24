ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ | ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಧೋನೀಶ್‌, ಲಕ್ಷ್ಯಾ–ಹಿತೈಷಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಧೋನೀಶ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಹಾಗೂ ವಿ. ಹಿತೈಷಿ ತಲಾ 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><strong>2ನೇ ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶ:</strong></p>.<p><strong>ಪುರುಷರು:</strong></p>.<p><strong>100 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್:</strong> ಧೋನೀಶ್ (ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾಲ: 54.28 ಸೆಕೆಂಡ್)–1, ಅನೀಶ್ ಕೋರೆ (ಬೆಂಗಳೂರು)–2, ವಿ.ಎಸ್. ದಿಗಂತ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–3</p><p><strong>200 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್:</strong> ಧೋನೀಶ್ (ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾಲ: 1ನಿಮಿಷ, 59.95 ಸೆಕೆಂಡ್)–2, ಅನೀಶ್ ಕೋರೆ (ಬೆಂಗಳೂರು)–2, ದರ್ಶನ್ ವರೂರು (ಬೆಳಗಾವಿ)–3; 200 ಮೀ. </p><p><strong>ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್:</strong> ಸಾಯಿಷ್ ಕಿಣಿ (ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾಲ: 2ನಿಮಿಷ, 35.85 ಸೆಕೆಂಡ್)–1, ಸೂರ್ಯ ಜೋಯೆಪ್ಪ (ಬೆಂಗಳೂರು)–2, ತನುಜ್ ಸಿಂಗ್ (ಬೆಳಗಾವಿ)–3.</p>.<p><strong>ಮಹಿಳೆಯರು:</strong></p>.<p><strong>100 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್:</strong> ಪಿ. ಚರಿತಾ (ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾಲ: 1 ನಿಮಿಷ, 1.87 ಸೆಕೆಂಡ್)–1, ತಿಸೈಯ ಸೋನಾರ್ (ಬೆಂಗಳೂರು)–2, ಜಿ.ಜೆ. ಲಿಪಿಕಾ ದೇವ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)–3; 200 ಮೀ. </p><p><strong>ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ :</strong> ತಿಸೈಯ ಸೋನಾರ್ (ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾಲ: 2ನಿಮಿಷ, 17.95 ಸೆಕೆಂಡ್)–1, ಪಿ. ಚರಿತಾ (ಬೆಂಗಳೂರು)–2, ಜಿ.ಜೆ. ಲಿಪಿಕಾ ದೇವ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)–3; 100 ಮೀ. </p><p><strong>ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್:</strong> ಕೆ.ಆರ್. ಶ್ರುತಿ (ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾಲ: 1ನಿಮಿಷ, 10.60 ಸೆಕೆಂಡ್)–1, ತನ್ಮಯಿ ಧರ್ಮೇಶ್ (ಬೆಂಗಳೂರು)–2, ವೇದಾ ವೈಭವ್ (ಬೆಳಗಾವಿ)–3. 200 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಶಿವಾನಂದ (ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾಲ: 2ನಿಮಿಷ, 50.28 ಸೆಕೆಂಡ್)–1, ವಿ. ಹಿತೈಷಿ (ಬೆಂಗಳೂರು)–2, ಸಿದ್ಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–3.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>