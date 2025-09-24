ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ | ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಧೋನೀಶ್‌, ಲಕ್ಷ್ಯಾ–ಹಿತೈಷಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:08 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:08 IST
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಧೋನೀಶ್‌
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಶಿವಾನಂದ್‌ ಹಾಗೂ ವಿ. ಹಿತೈಷಿ
sportsDasara

