<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ದಬಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೆಸಿ ತಂಡವನ್ನು 37–36 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ವೀರೋಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿತು. ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ದೇವಾಂಕ್ ದಲಾಲ್ (12 ಅಂಕ) ಅವರ 'ಸೂಪರ್ ಟೆನ್' ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಹೈಫೈ ಸಾಧನೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೈಹಿಡಿಯಿತು.</p><p>ಇದು ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವು. ಆಶು ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಗೈರು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಡಿತು. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸೋಲು. 22 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ.</p><p>ಪಂದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸಮಸಮನಾಗಿಯೇ ಸಾಗಿತು. ಅನುರಾಗ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರ ಟ್ಯಾಕಲ್ನಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡ 19–18ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರವೂ ಈ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿತು.</p><p>ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 41–39 ರಿಂದ ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ನಾಯಕ ರಾಕೇಶ್ (20 ಅಂಕ) ಮತ್ತು ಯೋಧಾಸ್ ಪರ ಗುಮನ್ ಸಿಂಗ್ (14) ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರು.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್– ದಬಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ (ರಾತ್ರಿ 8); ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್– ಯು ಮುಂಬಾ (ರಾತ್ರಿ 9)</p>