ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್: ನಿಯಮ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿ: ಪ್ರಸಾದ್‌ ರಾವ್‌

ಪ್ರದೀಶ್ ಎಚ್.ಮರೋಡಿ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:13 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KabaddiPro kabaddi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT