<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಗರದ ರಚಿತ್ ತರುಣ್ ಕೆ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿನಿ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ 58ರಿಂದ 60 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನವರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಚಿತ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ತಂಡದ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ರಚಿತ್ಗೆ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಎಬಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಬಿಎಫ್ಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾಯಿ ಸತೀಶ್, ಬಿ. ಧನಂಜಯನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. </p>