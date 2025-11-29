ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಜೂನಿಯರ್‌ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹಾಕಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ತುತ್ತಾದ ಚಿಲಿ

ಜೂನಿಯರ್‌ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹಾಕಿ: ರೋಶನ್‌, ದಿಲ್‌ರಾಜ್‌ ಮಿಂಚು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:11 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chile

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT