Tokyo Olympics | ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಜೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಡವಿದ ಚಿರಾಗ್-ಸಾತ್ವಿಕ್

ಟೋಕಿಯೊ: ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿರಾಗ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ್‌ ಸಾಯಿರಾಜ್‌ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಜೋಡಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್‌ 'ಎ' ಗುಂಪಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿಯು ವಿಶ್ವ ನಂ.1 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಗಿಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಹಾಗೂ ಸುಕಮುಲ್ಜೊ ಕೆವಿನ್ ವಿರುದ್ಧ 13-21, 12-21ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜೋಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.

The Indian duo of Chirag Shetty & Satwiksairaj lose their group match against the World no. 1 pair from Indonesia 13-21, 12-21.

