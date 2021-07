Tokyo Olympics ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ | 3ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಾಗೆ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ

ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಣಿಕಾ ಬಾತ್ರಾ, ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪದಕದ ಆಸೆ ಕಮರಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಾ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಸೋಫಿಯಾ ಪಾಲ್ಕೆನೊವಾ ವಿರುದ್ಧ 8-11, 2-11, 5-11, 7-11ರಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics | ಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಕಮಲ್ 3ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ

ವಿಶ್ವದ 62ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಣಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲೂ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ 0-4ರಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.

Manika Batra goes down to Polcanova of Austria in the 3rd Round of the Women's #TableTennis Singles match#Tokyo2020 #OlympicGames

— SAIMedia (@Media_SAI) July 26, 2021