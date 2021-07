Tokyo Olympics

ಟೋಕಿಯೊ: ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದ ಶೂಟರ್ ಸೌರಭ್ ಚೌಧರಿ, ಪದಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಸಕಾ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುರುಷರ 10 ಮೀ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌರಭ್ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ 137.4 ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಹಿನ್ನೆಡೆಗೊಳಗಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪದಕದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಏಷ್ಯಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯೂತ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೌರಭ್‌ಗೆ ಪದಕದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

@SChaudhary2002 finishes 7th in men’s 10m Air Pistol Final at #Tokyo2020 on his Olympic debut.

— SAIMedia (@Media_SAI) July 24, 2021