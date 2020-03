ಚೀನಾದ ಹೊರಗೆ ಕೋವಿಡ್‌–19: ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ 28,600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ

ಜಿನೆವಾ: ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಷೇರುಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ತೈಲ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ (ಕೋವಿಡ್‌–19) ಸೋಂಕು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಹೊರಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾದ ಹೊರಗೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 3,940 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಮೆರಿಕ, ಇಟಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 28,600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ. 104 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3,948 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 28,673ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ ಹೇಳಿದೆ.

ಹಾಗೇ, ಚೀನಾದ ಹೊರಗೆ ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 686ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

Global virus toll tops 4,000 with 17 more deaths in China: AFP news agency. #CoronaVirus