ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ | ಭಾರತೀಯರಿರುವ ಹಡಗಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಜಪಾನ್

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಡೈಮಂಡ್‌ ಪ್ರಿಸ್ಸೆಸ್‌ ಹಡಗು ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಜೈಶಂಕರ್‌, ‘ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಡೈಮಂಡ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್‌ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯೊಕೊಹಾಮಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡೈಮಂಡ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್‌ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 61ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಜಪಾನ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ 28, ಅಮೆರಿಕದ 11, ಕೆನಡಾದ 7, ಚೀನಾದ 3 ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌, ತೈವಾನ್‌, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಸೋಂಕಿತರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, ಅಂದಾಜು 80 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊರೊನಾ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 70 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

Many Indian crew & some Indian passengers are onboard the cruise ship #DiamondPrincess quarantined off Japan due to #Coronavirus. None have tested positive, as per the latest information provided by our Embassy @IndianEmbTokyo. We are closely following the developments.

