ಕೋವಿಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಡೂಡಲ್‌ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಗೂಗಲ್‌

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಮಹಾಮಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೂಗಲ್‌ ತನ್ನ ಡೂಡಲ್‌ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ ಭೀತಿ, ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ನಡುವೆಯೂ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಂಗದವರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ 18ರ ವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್‌ ತನ್ನ ಡೂಡಲ್‌ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಡೂಡಲ್‌ಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.

“As with all of our Doodles, we hope the series allows for helpers everywhere to feel seen, heard, and valued and for everyone to remember there will be a light at the end of what could feel like a long tunnel.”

