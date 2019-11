‘ಪಕೋಡಾ’ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಿದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವ ಜಿಡಿಪಿ ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.4.5ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉತ್ತೇಜನಾ ಕ್ರಮಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ: ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

‘ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ.4.5% ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಪತನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ,’ ಎಂದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

We want to point out that during 10yrs of Congress Govt, GDP growth rate was at an average of 8.13%

Even in the last year of Congress Govt in 2013-14, GDP growth rate was 6.39%

Let the nation compare it with BJPs decimation of economy emanating from bankruptcy of economic vision pic.twitter.com/rVnMIbg3yF

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 29, 2019