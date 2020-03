ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #HappyWomensDay2020 ಮತ್ತು #InternationalWomensDay ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ.

#EachforEqual (ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಮಿ.ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Women are always a source of inspiration for the family and the society. Happy Women's day to you!🌼🌸#HappyWomensDay2020 pic.twitter.com/324a8VADPA — Mr.Perfect (@Bharat_01_) March 8, 2020

ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ನಾರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಆಕೆಯ ರೂಪಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇದು ಇಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಆಕೆಯು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಸಾಗರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಅಗರ್‌ವಾಲ್ ಎನ್ನುವವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10 ಕೈಗಳಿರುವ, ಪ್ರತಿ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿರೂಪದಂತೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

A Woman draws strength from troubles , smiles during distress & grows stronger with prayers



ऐ नारी तेरे अनेकों रूप !!

हर रूप को मेरा नमन!!#HappyWomensDay2020#InternationalWomenDay2020

P.s- Not Just Today , Respect Her everyday

She is a Ocean Of Love & Care pic.twitter.com/a9B5678hVC — RISHABH AGRAWAL (@I_m_rishabh14) March 8, 2020

ಜಯಶ್ರೀ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಿರುತ್ತಾಳೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Where there is a woman🙇

There is magic😊❤



Happy women's to all...🙏#HappyWomensDay2020 pic.twitter.com/xsqalztwKd — Jayshree Singh (@Dayanan73165563) March 8, 2020

ಅವಳು ಕನಸುಗಾರಳು, ಅವಳು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವಳು, ಅವಳು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವವಳು ಮತ್ತು ಅವಳೆಂದರೆ ನೀನೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಎನ್ನುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

She is a Dreamer, she is a believer, she is a doer, she is an achiever, and that she is “You”. Happy Women’s Day. ❤ Happy International Women's Day. #HappyWomensDay2020 pic.twitter.com/U9mxIjjiLC — Suresh Kumar Roy (@SureshK63034168) March 8, 2020

ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಮೇಜರ್ ಅವರ ಪತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಎಂದು ಮೇಜರ್ ಪತ್ನಿಯ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸರ್ ಜಡೇಜಾ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಬುವವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Wife of Major martyred in Jammu and Kashmir operation after Pulwama to join Indian Army.



Happy Women's Day #HappyWomensDay2020 #InternationalWomensDay pic.twitter.com/Id6jvYYhmK — Sir Jadeja Fan (@SirrrJadeja) March 8, 2020

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಠವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವರ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

To every woman who



🌟breaks barriers

🌟smashes stereotypes

🌟disrupts the system

🌟speaks up for equality

🌟demands justice

🌟fights for human rights,



You inspire us every day.

This day is for you.#InternationalWomensDay#GenerationEquality #IWD2020pic.twitter.com/WOSP3SQYZ8 — UN Women (@UN_Women) March 8, 2020

A Women is one of the most beautiful

Creations of God. She is respectful as

A daughter; caring as a sister; full of

Warmth in the form of a friend.

Happy Women's Day #WomensDay#InternationalWomensDay pic.twitter.com/xM8zYrV7KG — Sai Lokesh Banavathu (@sailokes9999) March 8, 2020

Dear Men, Don't go wishing or Give flowers to women today.



Instead, join them in the struggle against Patriarchy and Misogyny. Patriarchy happens in many shades. Identity them and address them!!!



That's the historical purpose of #InternationalWomensDay — Advaid (@Advaidism) March 8, 2020