ಶೇ.70 ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರೂ ಸರಿಯೇ, ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ: ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು

ನವದೆಹಲಿ: 'ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಸರಿಯೇ ನಾವು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ,' ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಮದಿರೆಪ್ರಿಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರೆ, 'ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ,' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿದರು.

ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ, ದೆಹಲಿಯ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಎದುರು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅಂಗಡಿಗಳ ಎದುರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಜನ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH A man outside a liquor shop in Laxmi Nagar, Delhi says,"I'm here since 6 am. Shop was supposed to open at 9 am but police arrived at 8:55 am...who will be responsible if something untoward happens here? We've no issue with 70% tax, it's like a donation from us to country". pic.twitter.com/xnhycDLL4y

— ANI (@ANI) May 5, 2020