ಕೊರೊನಾ: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಘಟಕದಿಂದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಘಟಕ ಕೊರೊನಾ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಜತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ವಿಷಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

KPCC Doctors Cell has launched a 24/7 helpline (080-47188000) where citizens can speak to doctors regarding COVID-19. Requesting people to make use of this facility.

I also appeal to Doctors to help us in this initiative & register with our Doctors Cell by calling the helpline. pic.twitter.com/uTntvaQRnw

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) April 7, 2020