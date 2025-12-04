<p>ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ 2025 ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.</p>. <p>ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಮೊದಲುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ, 144 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ನಡೆದಿದೆ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಐಸಿಸಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.</p><p><strong>ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕುರಿತು ಹುಡುಕಾಟ</strong></p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್, ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು</strong></p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸತು, ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಎಂದರೇನು, ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆ ಎಂದರೇನು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸುದ್ದಿಗಳ ಕುರಿತ ಹುಡುಕಾಟ</strong></p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು, ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಬಿಹಾರ– ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆ, ಭಾರತ– ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಹುಡುಕಾಟ</strong></p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು</strong></p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳ ಪೈಕಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು</strong></p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೈಯಾರಾ, ವಾರ್ 2, ಸನಮ್ ತೇರಿ ಕಸಮ್, ಕನ್ನಡದ ಕಾಂತಾರ, ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಶೋಗಳು</strong></p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಗೇಮ್, ಅಮೇಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ರೆಸಿಪಿಗಳು</strong></p>.<p>ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಹುಡುಕಾಟ</strong></p>.<p>ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾರಿಷಸ್, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು</strong></p>.<p>ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ, ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನ 3ಡಿ ಮಾಡೆಲ್, ಗಿಬಿಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್, ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಪ್ರೊ ಕಬ್ಬಡಿ ಲೀಗ್ಗಳು 2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಆದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>