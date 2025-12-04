ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologygadget news
ADVERTISEMENT

2025: ಈ ವರ್ಷ ಜನರು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳಿವು...

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:40 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್‌

GooglesearchIPL 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT