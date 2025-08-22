ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಚೇರಿ ತೆರೆಯಲಿರುವ ChatGPTಯ ಓಪನ್ ಎಐ: ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ?

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಪೋಷಕ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಓಪನ್ಎಐ’ (OpenAI) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಚೇರಿ ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆ ಆರೋಪ: ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ.<p>ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಪನ್ಎಐಗೆ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಇರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಒಡೆತನದ ಓಪನ್ಎಐ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಘಟಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ; ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಸಿದ ವಕೀಲ ಪೇಚಿಗೆ.<p>ಭಾರತವು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಾರವಷ್ಟೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ $4.60ಗೆ ತನ್ನ ಅಗ್ಗದ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಒಪನ್ಎಐ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಓಪನ್ಎಐ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಾಟ್ಜಿಪಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.</p>.ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಮುಂದಾದ ಆಸೀಸ್ ಮೇಯರ್.<p>ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ಸಿಗುವಂತೆ, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಎಐ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.‘ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ’ ನೆರವು ಪಡೆದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ.<p>ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನೈ ಮತ್ತು AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ (ChatGPT)ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> .10, 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>