ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ A21s ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A21s ದರದಲ್ಲಿ ₹2,500 ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ರಿಟೇಲರ್ ಆಗಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಟೆಲಿಕಾಂ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A21s, 4 GB + 64 GB ಮಾದರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ₹13,999 ಹಾಗೂ 6 GB + 64 GB ಆವೃತ್ತಿಗೆ ₹16,490 ದರವಿದೆ.

#Pricedrop of #SamsungGalaxyA21s 6/64 GB & #SamsungGalaxyWatch Active2 44m w.e.f. 1st Oct’21 :New MOP ₹.13999 &₹.16490 Respectively. https://t.co/RRpsqirHjT

— Mahesh Telecom (@MAHESHTELECOM) October 1, 2021