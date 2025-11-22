Tejas Fighter Jet: ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ‘ತೇಜಸ್‌’ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

<p>ಸ್ವದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್ಎಎಲ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರು ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಪೈಲೆಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಾಗ ಬಳಿಕ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. </p><p>ತೇಜಸ್, ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2019ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p>ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?</p><ul><li><p>ವಾಯು ಮಾರ್ಗ, ನೆಲ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ತೇಜಸ್, ಎರಡು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗನ್ ಹೊಂದಿದೆ. </p></li><li><p>ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎಡಿಎ) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.</p></li><li><p>ಜೆಡಿಎಎಂ, ಗ್ರಿಫಿನ್ ಎಲ್ಜಿಬಿ, ಎನ್ಜಿಎಲ್ಬಿ, ಎಸ್ಎಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. </p></li><li><p>ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಬಲಶಾಲಿ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಅನ್ಗೈಡೆಡ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು, ಪೈತಾನ್–5 ಹಾಗೂ ಅಸ್ತ್ರ ಸೇರಿ 6 ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>13.2 ಮೀಟರ್ ಯುದ್ಧದ ತೇಜಸ್ 6,560 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 13,500 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗಂಟೆಗೆ 1,980 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. </p></li><li><p>ಇದು, ಸುಖೋಯ್ಗಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p> ದೂರದಿಂದಲೇ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಇಡುವ ತೇಜಸ್, ಎದುರಾಳಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ರಾಡಾರ್ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ.</p></li><li><p>ತೇಜಸ್ ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು 100 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p></li></ul>.ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಿಂದ ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ.ದುಬೈ ಏರ್ಶೋ: ದುಬೈ ಏರ್ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಪತನ: ಪೈಲಟ್ ಸಾವು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>