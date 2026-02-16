ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಸ್ಥಗಿತ: ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪರದಾಟ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತದನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಸೋಮವಾರ ಕೆಲಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಡೌನ್ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವರು ಪರದಾಡಿದರು. ನಂತರ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3,357 ಬಳಕೆದಾರರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 46ರಷ್ಟು ಜನರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ಶೇಕಡ 45ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ...</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>