ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು ‘ಹಿಂದಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಬೇಡ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರು.

#ಹಿಂದಿಗುಲಾಮಗಿರಿಬೇಡ, #NoToHindiSlavery ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಅಡಿ ನಡೆದ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು.

ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

‘ಕನ್ನಡನಾಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಹಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಇಂಥ ಹುನ್ನಾರಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

‘ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಾದ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳ ಮಾತನಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು. ಈ ಸೋಂಕು (ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ) ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗಿಂತಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ’ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಜರಿಕಟ್ಟೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು.

‘ಕನ್ನಡಪರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು.

‘ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕನ್ನಡಿಗ ರೈತರು ಸೇರಿ 2000 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೈತರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ನಂತಹ ಕೃತಘ್ನ ಸಂಘಟನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮೋಹನ್‌ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

‘ಇರುವುದು ಮೂರೇ ದಿನವಾದರೂ ಸರಿ, ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನರ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬದುಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕೆ.ಎಂ. ಮಧುಸೂದನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು.

If official boards in Karnataka has Hindi in exclusion to Kannada @Tejasvi_Surya will be 1st to protest ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಪ್ಪ?!#SayNoToHindiSlavery #ಹಿಂದಿಗುಲಾಮಗಿರಿಬೇಡ

Article 343

Article 343

Official language of the union shall be Hindi in Devanagari script Why only Hindi? amend 343 and make all Indian languages recognised under 8 th schedule as Official Language #ಹಿಂದಿಗುಲಾಮಗಿರಿಬೇಡ #NoToHindiSlavery

If official boards in Karnataka has Hindi in exclusion to Kannada @Tejasvi_Surya will be 1st to protest ಅರ್ಥ ಆಯಿತ?#SayNoToHindiSlavery #ಹಿಂದಿಗುಲಾಮಗಿರಿಬೇಡ