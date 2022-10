ನವದೆಹಲಿ: ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ತಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಬಗ್ ಕುರಿತು ಬಳಕೆದಾರರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂಲದ ಲೇಖಕಿ ತಸ್ಲೀಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 9,00,000 ದಷ್ಟು ಇದ್ದ ನನ್ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ 9,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Facebook created a tsunami that wiped away my almost 900,000 followers and left only 9000 something on the shore. I kind of like Facebook's comedy.

