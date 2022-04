ಯಾ ಮುಸ್ತಫಾ ಹಾಡಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಬ್ಯಾಂಡ್‌: ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಯಾ ಮುಸ್ತಫಾ' ಹಾಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಯಾ ಮುಸ್ತಾಫ ಹಾಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ ನುಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಈ ನಡೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

#KhakiStudio presents a 'must' watch rendition of 'Ya Mustafa' - an evergreen multilingual song from Egypt, first made popular in Europe by singer Bob Azzam.https://t.co/TxLCSadNia#MumbaiPoliceBand #MusicalMonday — Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 11, 2022

ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಂಡ್‌ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್‌ ನುಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪೊಲೀಸರ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Best police force @MumbaiPolice

There should be some more activities for police mens #mumbaikar #mumbaipoliceband https://t.co/0YVAJVePFG — Sneha Kocharekar (@SnehaKocharekar) March 15, 2022